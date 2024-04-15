15 апреля 2024, 14:23
HR-эксперт Лоикова посоветовала побольше узнать о компании перед собеседованием
Соискатель имеет только один шанс заявить о себе, для чего требуется хорошая подготовка. Перед собеседованием стоит побольше узнать о самой компании. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24».
Она посоветовала ознакомиться с описанием вакансии, а также найти сведения о миссии организации.
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«Если человек не готовится, не изучает информацию и ему все равно куда прийти, это означает, что такой соискатель вообще не имеет какой-то цели в карьере. Это красный флаг для работодателя», — пояснила эксперт.
По ее словам, также важно заранее составить рассказ о личных качествах и достижениях.
Работа
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