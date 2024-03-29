Общество 29 марта 2024, 12:14 HR-эксперт Лоикова: отсутствие подготовки — главная ошибка на собеседовании

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HR-специалист Зулия Лоикова рассказала о главной ошибке, которую кандидаты допускают на собеседовании. Серьезное упущение — отсутствие подготовки перед интервью, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Достаточно часто соискатели забрасывают резюме в разные компании и даже не помнят, куда и на что откликаются. Они предпочитают не знакомиться с описанием вакансии, а просят все это заново пересказать», — пояснила Лоикова.

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По ее словам, перед встречей с потенциальным нанимателем необходимо проработать ключевые моменты, добавило радио «КП».