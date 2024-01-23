Общество 23 января 2024, 18:20 HR-эксперт Консманова рассказала, что осознание собственных границ позволит избежать профессионального выгорания

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Осознание собственных границ поможет избежать профессионального выгорания. Об этом изданию Life сообщила HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова.

Она пояснила, что работнику важно не только понимать личные границы, но и уметь сообщать об их нарушении.

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«Такой навык помогает отделить свое „я“ от другого человека и дать понять, какие действия с его стороны недопустимы», — добавила Консманова.

Особенно это важно делать с людьми, которые подчеркнуто сухо отвечают вам на вопросы, постоянно выражают несогласие с вашим мнением, ведут себя иначе при начальнике или других коллегах.