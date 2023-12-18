Общество 18 декабря 2023, 17:03 HR-эксперт Консманова: на собеседовании работнику не стоит категорично ссылаться на резюме

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Категорично ссылаться на резюме во время собеседования не стоит, это сразу оттолкнет потенциального руководителя или HR-специалиста. Об этом сообщила HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, собеседование подразумевает именно беседу. Работодателю нужно получить более развернутые ответы об опыте и экспертности кандидата. Так, хорошее резюме можно оформить, даже не имея необходимой квалификации.

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Кроме того, на собеседовании не стоит говорить плохо о своем предыдущем работодателе. Это поставит под сомнение способность работника находить общий язык с людьми, отметила Консманова.