Общество 21 декабря 2023, 16:54 HR-эксперт Юркова указала на необходимость программ поддержки начинающих IT-специалистов

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HR-эксперт Ксения Юркова прокомментировала данные о возросшем в РФ спросе на IT-специалистов. По ее мнению, в России наблюдается проблема нехватки именно квалифицированных профессионалов с большим опытом, сообщила «Свободная пресса».

Юркова отметила, что раньше существовали предприятия, которые обучали молодежь: брали на стажировку и курировали. Однако сейчас число таких программ сократилось.

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В связи с этим эксперт указала на необходимость разработки и внедрения проектов поддержки начинающих IT-специалистов.