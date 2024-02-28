28 февраля 2024, 11:01
HR-эксперт Ястребова: компании стали менее придирчивы к семейному положению кандидата
Семейный статус кандидата имел большое значение при приеме на работу около 10 лет назад. Сейчас наниматели акцентируют внимание на других моментах. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Ястребова в беседе с «Москвой 24».
«В эпоху дефицита квалифицированных кадров компании уже не так придирчивы к семейному положению, тем более сейчас век гибких навыков», — отметила HR-эксперт.
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По ее словам, для работодателей больше важны личные компетенции, например адаптивность. При этом рекрутер все же может тактично поинтересоваться о социальном статусе соискателя.
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