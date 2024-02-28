Общество 28 февраля 2024, 11:01 HR-эксперт Ястребова: компании стали менее придирчивы к семейному положению кандидата

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Семейный статус кандидата имел большое значение при приеме на работу около 10 лет назад. Сейчас наниматели акцентируют внимание на других моментах. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Ястребова в беседе с «Москвой 24».

«В эпоху дефицита квалифицированных кадров компании уже не так придирчивы к семейному положению, тем более сейчас век гибких навыков», — отметила HR-эксперт.

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По ее словам, для работодателей больше важны личные компетенции, например адаптивность. При этом рекрутер все же может тактично поинтересоваться о социальном статусе соискателя.