Общество 29 марта 2023, 18:01 HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, в каких профессиях нейросети заменят людей

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Около 300 миллионов человек могут остаться без работы из-за развития нейросетей, но это вряд ли коснется представителей творческих профессий. Об этом ИА НСН рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его мнению, творческие специальности требуют личного вклада, чего ИИ сделать не способен. Так, журналисты добавляют свое видение, художники создают новые картины, которые нельзя ставить в один ряд со сгенерированными нейросетью. Эксперт сравнил это с натуральными и искусственно выращенными бриллиантами. Беспокоиться о потери работы нужно людям с рабочими специальностями.

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«Под сокращение попадут специальности, которые заняты не особо интеллектуально емким трудом: люди, которые пишут рефераты, курсовые, копируют и вставляют базы данных, что-то систематизируют. Таких на Земле спокойно 300 млн человек наберется, это нормальная цифра, эти угрозы более чем реальны», — сказал Гарри Мурадян.

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