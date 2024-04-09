Общество 09 апреля 2024, 12:25 HR-эксперт Долякова: желание иметь гибкий график сыграло роль в появлении гостинга среди зумеров

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Гостинг — резкий уход с работы без предупреждения и объяснения причин. Такой способ становится все более популярным среди молодых сотрудников. В беседе с «Москвой 24» генеральный директор рекрутингового агентства Татьяна Долякова рассказала, что повлияло на развитие феномена.

По ее мнению, желание иметь гибкий и свободный график сыграло большую роль в появлении гостинга среди зумеров.

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«Зумеры — это поколение, рожденное на стыке веков и выросшее в „нулевых“. Это были годы расцвета, и молодежь воспитывалась в спокойной, неконкурентной среде. Поэтому зумеры не привыкли драться за место под солнцем», — пояснила эксперт.

Кроме того, на подобные настроения повлияла философия разделения личной и профессиональной жизни. Концепция предполагает поиск баланса между занятостью и личными интересами, пояснила специалист.