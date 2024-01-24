Общество 24 января 2024, 11:01 HR-эксперт Чурусова посоветовала сотрудникам компаний не обсуждать с коллегами личные темы

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HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовала работникам компаний не обсуждать с коллегами личные темы.

По ее словам, желание поделиться мыслями или обсудить злободневный вопрос может навредить карьере и даже послужить причиной увольнения. Любыми переживаниями лучше делиться с близкими людьми или профессиональными психологами.

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«О себе и о других озвучивайте только те факты, которые не стыдно транслировать при всех, не порочащие честь, достоинство и деловую репутацию», — добавила Чурусова.