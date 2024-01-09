Общество 09 января 2024, 10:53 HR-эксперт Чурусова: не стоит превращать просьбу о повышении в шантаж и манипуляции

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Обращаться к руководству с просьбой о повышении нужно правильно. Не стоит превращать этот разговор в требование, шантаж и манипуляции, сообщила HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, неправильно начинать диалоги о карьерном росте с манипуляций, а не с фактов, касающихся профессиональных достижений конкретного сотрудника. Руководителю важно напомнить, какие инициативы продвигал работник и с каким результатом их реализовывал.

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«Главное, чтобы сотрудник не ждал молча, что за него все решат и предложат — этого может не произойти», — отметила Чурусова.