Общество 07 декабря 2023, 13:24 HR-эксперт Чурусова: чрезмерное употребление алкоголя на корпоративе может отразиться на карьере

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HR-эксперт Светлана Чурусова рассказала, какая ошибка на корпоративе может обернуться увольнением. Поведение сотрудника должно соответствовать его должности, поэтому чрезмерное употребление спиртного способно в корне изменить ситуацию, отметила специалист в интервью радиостанции Sputnik.

По ее словам, работник, который не следит за количеством спиртного, рискует наговорить лишнего.

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«При опьянении человек может раскрыть конфиденциальную информацию, едко шутить на тему коллег или начальства, делиться личным, сокровенным о себе. Это тоже влияет на имидж, в результате чего теряется профессиональная репутация», — добавила Чурусова.

Она отметила, что соответствующее поведение негативно отразится на карьере. Среди последствий — увольнение, понижение в должности, лишение премии и общественное порицание.