HR-директор рассказал, как выявить перспективного сотрудника

HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов в разговоре с РИА ФАН дал советы работодателям, которые хотят не прогадать и нанять на работу перспективного и ценного сотрудника. Таких людей можно определить по нескольким качествам характера.

Эксперт отметил, что в наше время многие отрасли страдают от недостатка персонала. Это связано с тем, что во время пандемии многие решили перейти на удаленный формат работы, к тому же сейчас все больше людей, особенно из молодежи, выбирает работу на себя, а не в компании. Тем острее встает вопрос, как найти того самого идеального сотрудника и как удержать его в компании.

Сулейманов рассказал, что качества, которыми отличается хороший сотрудник, это амбициозность, высокие требования к себе, но и к руководству, готовность выполнять сложную работу.

«Лучшие сотрудники компании ставят себе сложные цели и задачи, берутся за выполнение работы, которая может выходить за рамки их компетенций. Не боятся ответственности и стремятся к наилучшему результату. Такие работники обычно предъявляют к себе повышенные требования в работе, в ежедневных обязанностях, охотно берутся за трудновыполнимую для других работу и справедливо ожидают высокой оценки своего труда со стороны руководства», — сказал он.

Специалист отметил, что чтобы удержать хорошего сотрудника в компании, его необходимо мотивировать, а также давать ему возможность для развития своих навыков и карьерного роста.