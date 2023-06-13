Общество 13 июня 2023, 14:51 HR-директор Mr.Doors Степаненко объяснил, как увеличить размер отпускных HR-директор Mr.Doors Степаненко: рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет праздников

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HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко в разговоре с изданием Life объяснил, от чего зависит сумма отпускных, и каким образом ее можно увеличить.

Как отметил эксперт, отпускные рассчитывают из среднего заработка за последний год. Для того, чтобы получить максимальную выплату, необходимо брать отпуск на следующий день после дня зарплаты. Таким образом засчитаются все отработанные месяцы.

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«Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше», — добавил эксперт.

По его словам, самыми невыгодными месяцами считаются январь и май.