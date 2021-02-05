Опытные водители рассказали, зачем всегда возят с собой кусок хозяйственного мыла

Опытные водители всегда возят с собой хозяйственное мыло. Моющее средство, состоящее из жирных кислот и натриевой соли, экологичный и действубщий помощник в уборке салона.

Водители в разговоре с «АвтоВзглядом» рассказали, что чистка салона ускорится, если вместо дорогостоящей химии сделать мыльный раствор из натертого на терке хозяйственного мыла и воды. Они утверждают, что любая грязь отмоется. Если требуется получить сильное моющее средство, то можно добавить соль и лимонную кислоту.

Хозмыло поможет отмыть стекла машины до кристальной чистоты и сохранить ее надолго. Водители посоветовали натереть куском триплекс, а затем пройтись газетой. Таким же способом можно оттереть зеркала, благодаря хозяйственному мылу они будут реже запотевать.

Советское моющее средство водители используют не только для уборки салона, но и как смзывающее средство. В морозы смазка замерзает, начинают скрипеть двери, но если натереть фиксаторы сухим хозмылом, их обморожения можно избежать.

Водители помнят и о чудесах куска из СССР в медицине. Хозяйственное мыло, по их мнению, отлично справляется с заживлением ран и ссадин. Ему используют для быстрого исчезновения синяков и остановки крови при мелких царапинах. При крупных порезах и серьезных повреждениях придется нанести компресс из растертого и смешанного с водой до состояния жвачки хозмыла. При укусах насекомых моющее средство поможет справиться с зудом.