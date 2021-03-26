Хозяйке покусавшей ребенка собаки в Сатке вынесли приговор

В городе Сатке суд приговорил хозяйку собаки, покусавшей шестилетнего ребенка, к году ограничения свободы. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Саткинский суд признал 33-летнюю хозяйку собаки виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Когда женщина 12 января выгуливала собаку, ее животное напало на шестилетнего ребенка во дворе дома. Собака укусила ребенка за лицо, откусила часть нижней губы и причинила рану в области переносицы.

В прокуратуре сообщили, что причиненные раны обезобразили лицо ребенка. Хозяйка собаки признала свою вину. Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

В феврале в городе Златоусте Челябинской области на маленькую девочку напали бродячие псы. Это произошло, когда она возвращалась домой из школы. Свора собак не успела серьезно травмировать ребенка: третьеклассницу спасла плотная зимняя одежда. Девочку от собак отбил сосед.

В семьях с домашними животными в марте произошло несколько случаев смерти детей. Уберечь их этого — задача родителей, рассказал «360» ветеринар Владимир Уражевский.