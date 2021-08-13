Хозяйкам дали советы по закрутке помидоров

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, что после консервирования помидоры быстро портятся, и соления не доживают до зимы. Причиной такого явления называют нарушение технологического процесса закрутки. О самых распространенных ошибках консервации рассказало «Утро.ру».

Во-первых, не стоит использовать перезревшие плоды. Они пригодны для салатов, но не для зимних заготовок. Во-вторых, нужно убедиться, чтобы банки перед консервированием были хорошо простерилизованы. Вредные микробы способны провоцировать брожение.

Кроме того, хозяйкам рекомендуют использовать для рассола проточную либо бутилированную воду. Вода из-под крана недопустима для зимних заготовок. Также нужно убедиться, чтобы все плоды были хорошо промыты. Можно даже использовать специальную губку. Если частички грязи попадут в рассол, активизируется процесс брожения.

Еще одним важны условием консервирования помидоров является хрен. Этот ингредиент способен убить вредные микробы и повысить срок годности закрутки. Лучшего всего использовать листья этого растения.