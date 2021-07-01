Хозяйка отеля в Анапе обматерила постояльцев за просьбу убрать песок

Хозяйка гостевого дома в Джемете отчитала туристов после того, как они пожаловались на грязь в номере. Свою речь она сопроводила отборным матом и угрозами. Теперь с девушкой разбирается полиция.

Конфликт хозяйки гостиницы «Атмосфера» в Джемете с постояльцами попал на видео. Начало неизвестно, но на кадрах девушка со шваброй так отреагировала на просьбу убрать песок.

«Слышь ты, со мной, ***, так не разговаривай. Я тебе сказала вот так, будет так. Что-то не устраивает — вызывай, ***. Кого ты вызовешь? *** *** все тут. Мы тут платим, ***, везде», — прокричала хозяйка отеля.

Судя по объяснениям в полиции, постояльцы вызвали стражей порядка, которым не понравился не только тон, но и намек на коррупцию. Хозяйка гостиницы объяснила свои слова усталостью. Она заверила стражей порядка, что платят они только владельцам здания, которое снимают для субаренды.

«Я хочу принести извинения перед жителями нашего отеля за сказанные ранее слова. Я так не считаю. Эти слова были сказаны в порыве усталости и гнева. Извините меня, пожалуйста, еще раз», — сказала девушка.

Она также заявила, что в части разговора, которая не попала на видео, постояльцы угрожали ей своими друзьями. Именно из-за этого она и стала материться.

Постояльцы отеля поблагодарили полицию Анапы за своевременное вмешательство. Они рассказали, что съехали из гостиницы, но деньги им пока не вернули.