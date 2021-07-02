Хозяйка отеля в Анапе объяснила скандал с постояльцами своей нетерпимостью к ЛГБТ

Хозяйка гостевого дома в Анапе, которая обматерила постояльцев, пожаловавшихся на грязный номер, объяснила, что они были лесбиянками. Женщина сказала, что не приемлет представителей ЛГБТ в своем отеле.

Хозяйка гостиницы «Атмосфера» в курортном поселке Джемете под Анапой ранее отчитала туристов, которые пожаловались ей на песок в номере. Свою тираду она сопроводила нецензурной бранью и угрозами. Конфликт попал на видео. На кадрах сотрудница гостиницы заявляет туристке, что жаловаться на условия проживания в отеле бесполезно, потому что они «всем тут платят».

Владелица отеля записала видеообращение, объяснив, почему так грубо обошлась с гостями. По ее словам, дело в ее гомофобии. Хозяйка рассказала, что когда она зашла в комнату, то девушки якобы лежали на кровати и целовались, сообщила Lenta.ru.

«Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — сказала она.

Женщина добавила, что у нее отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть женоподобных мужчин и целующихся женщин.

Одна из туристок, которых обматерили в отеле, сообщила РИА ФАН, что они забронировали номер за 3000 рублей. Но когда приехали, то хозяйка заявила им, что они опоздали, и их номер уже занят. После этого предложила другой номер за 3500 рублей в сутки. Девушка также заверила, что они с подругой абсолютно традиционной ориентации.