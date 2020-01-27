Хозяйка клиники красоты в Москве заставила подчиненных подпрыгивать за отгул. Видео

Сделать несколько прыжков вверх, чтобы дотянуться до заветных ключей, пришлось сотрудникам одной из столичных клиник красоты. Владелица заведения за эти нехитрые физические упражнения пообещала отгул.

Как сообщил Telegram-канал Readovka, владелица клиники красоты последовала примеру своего земляка, главы Чувашии Михаила Игнатьева. Она устроила необычный флэшмоб под названием «Прыжки губернатора»: те, кто допрыгнут до ключей, смогут получить отгул. Связку поднимали над головами людей при помощи швабры. Чтобы добиться победы участницы использовали разные методы: от уговоров соперниц до силовых приемов.

Идея прыжков за ключами пришла в голову губернатору Чувашии. Во время презентации новой пожарной техники он предложил сотруднику МЧС допрыгнуть до ключей от новой служебной машины. Скандал разразился 23 января. Начавшееся как шутка «испытание» обернулось широким общественным резонансом.

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев назвал поведение Михаила Игнатьева недопустимым. Комиссия «Единой России» по этике порекомендовала лишить губернатора Чувашии членства в партии. Сам же Игнатьев против обвинений в свой адрес. Сложившуюся ситуацию он назвал «происками конкурентов».