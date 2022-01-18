Хозяйка хаски рассказала о ее путешествии из Копейска в Челябинск

Хозяева хаски по кличке Лиса рассказали о ее путешествии из Копейска в Челябинск. По их словам, собака не раз сбегала из дома, однако всегда возвращалась благодаря другим людям. На этот раз история несколько изменилась, написал Life.

По словам хозяина собаки Виктора, в тот день Лиса долго не возвращалась домой, и они вместе с женой начали беспокоиться. Было принято решение разместить объявления в социальных сетях, однако это было безрезультатно. Спустя несколько дней Виктор увидел свою собаку, которая пытается вернуться домой на общественном транспорте.

«Первые два дня она совсем не ела ничего, худющая была. Потихоньку ее откармливали. К дверям она уже не подходит, нагулялась. Стала более домашней», — рассказали Виктор и его жена Екатерина.

Благодаря своим приключениям и езде на общественном транспорте хаски Лиса за несколько дней стала звездой социальных сетей, однако теперь животное из дома не выходит.