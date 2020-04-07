Хозяйка антикварной лавки стала санитаркой в Коммунарке

По данным радиостанции «Комсомольская правда», у женщины есть образование медика, поэтому после того, как она оставила заявку на волонтерском сайте, ей быстро предложили работу в Коммунарке.

Сейчас она работает санитаркой в новом реанимационном отделении.

«Собственно, это то, с чего я начинала в 17 лет. Не жизнь, а путь самурая», — шутит Яна.