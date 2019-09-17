Хозяин убитых в Пермском крае собак рассказал подробности их гибели

Бывшего замминистра промышленности Пермского края Виктора Усенко обвинили в убийстве собак. Хозяин охотничьих животных Ярослав Баронников снял мертвых лаек на видео и попросил помощи в привлечении чиновника к ответственности.

К неравнодушным Баронников обратился в одном из охотничьих пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Он указал, что утром 15 сентября «Виктор Усенко в присутствии районного охотоведа Виктора Козлова хладнокровно расстрелял из машины четырех моих лаек».

«Прошу огласки. Усенко может избежать наказания, так как стоит на влиятельной должности», — написал владелец собак.

Все произошло в охотхозяйстве «Глухарь». Баронников рассказал, что остановилась машина, из которой и расстреляли животных.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Все это сделал хозяин „Глухаря“», — заметил мужчина. Владельцем охотохозяйства в Горнозаводском районе, по его словам, является как раз Виктор Усенко.

В Минприроды Пермского края, сообщило РИА «Новости», пообещали выяснить обстоятельства убийства четырех охотничьих собак. Произошедшее в ведомстве назвали «вопиющим случаем человеческой жестокости».

Источник фото: «ВКонтакте»

«В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки», — подчеркнули в региональном министерстве, добавив, что пострадавший владелец лаек написал заявление в полицию.

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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что получили обращение. Полицейские уже проверяют факты и выясняют обстоятельства случившегося.

Как уточнили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона, Усенко находился в должности заместителя министра ведомства до 2016 года.