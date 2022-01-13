Хозяин убитых лошадей не исключил, что следующими жертвами станут люди

Неизвестные, массово расстрелявшие лошадей на Алтае, в следующий раз могут напасть уже на людей. Такое мнение высказал хозяин убитых животных Николай Дроков, написало РИА «Новости».

Алтайский фермер заявил, что, если убийц не найдут и не накажут, в следующий раз их жертвами могут стать уже не только лошади, но и люди.

«Люди поедут в горы по ягоды — и их могут расстрелять эти фашисты, изверги», — сказал Дроков.

Хозяин табуна предположил, что преступник был один. Фермер считает, что это «ненормальный человек». Он убежден, что это нельзя оставлять безнаказанными, а таких людей необходимо изолировать от общества.

По одной из версий, произошедшее могло стать местью. Но Дроков не припомнил, чтобы с кем-то сильно ругался, чтобы до такого могло дойти.

«Ну, пускай бы меня застрелили, при чем тут кони. Я их выращивал не для себя, а для сына, для дочери», — сказал он.

Местные жители ранее не исключили, что 53 лошади могли убить из мести за испорченные посевы.

Ранее Дроков рассказал «360», что год назад у его приятеля тоже расстреляли семь лошадей.