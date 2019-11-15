Хозяин толстого кота устал от внимания журналистов

«Первые полдня это было интересно. А теперь стало утомлять. Днем звонят российские журналисты, ночью — американские. Только недавно ночью я выходил на связь с „Би-би-си“ в прямом эфире. Из-за этого я больше ничего делать не успеваю», — рассказал Галин.

Депутат захотел изменить правила перевозки животных из-за случая с пухлым котом Подробнее

Кроме того, многие предлагают хозяину кота вернуть бонусные мили от «Аэрофлота», которые ему пришлось потратить на новый билет в бизнес-класс. А еще кота жителя Владивостока часто зовут сняться в рекламе. Виктор уже поучаствовал в рекламной кампании в Instagram для одного из местных хоккейных клубов.

За толстого кота запереживали также в правительстве и Госдуме. Поэтому депутат Алексей Корниенко обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и предложил ему изменить правила перевозки животных в самолетах. Таким образом он хочет избавить хозяев других животных от проблем в будущем.

«Если проект пройдет, это будет прекрасно», — заявил Галин.