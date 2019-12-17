    17 декабря 2019, 16:25

    Хозяин снесенного киоска нарисовал «плитку» в центре Калининграда

    Артур Блянихов

    В центре Калининграда на месте снесенной торговой палатки появилась нарисованная «плитка», передает ИА FlashNord.

    По данным информагентства, после сноса хозяин торговой точки вместо того, чтобы восстановить плитку, залил участок затвердевающей смесью и при помощи шпателя нарисовал плитку.

    «Дни.ру» уточнили, что эти художества можно увидеть на пересечении улиц Чекистов и Леонова. Мэрия заверила, что недочет будет исправлен в ближайшем будущем.