Хозяин снесенного киоска нарисовал «плитку» в центре Калининграда
В центре Калининграда на месте снесенной торговой палатки появилась нарисованная «плитка», передает ИА FlashNord.
По данным информагентства, после сноса хозяин торговой точки вместо того, чтобы восстановить плитку, залил участок затвердевающей смесью и при помощи шпателя нарисовал плитку.
«Дни.ру» уточнили, что эти художества можно увидеть на пересечении улиц Чекистов и Леонова. Мэрия заверила, что недочет будет исправлен в ближайшем будущем.