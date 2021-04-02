Хозяин отеля в Грузии заявил, что россияне отменяют визиты после инцидента с Познером

Хозяин ресторана и гостиницы в Грузии Бенедикт Кашакашвили заявил, что туристы из России отменяют визиты после инцидента с журналистом Владимиром Познером, написал «ПолитЭксперт».

«Мы не выбираем гостей по политическим убеждениям, мы не спрашиваем их о политике. Нас со школы учили гостеприимству и нам очень жаль, что все это случилось. Но после инцидента с Познером уже две группы туристов из России, которые должны были к нам приехать, собираются аннулировать свой заказ», — пояснил хозяин отеля.

Как считает Кашакашвили, произошедшее плохо повлияет не только на имидж страны, но и на сферы туризма, а также экономики. Он отметил, что Грузию ждет цепочка негативных последствий.

Накануне Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения. Перед гостиницей, где остановился журналист и его гости, собралась толпа недовольных его визитом и забросала здание яйцами. Участники акции требовали, чтобы Познер немедленно уехал из страны из-за позиции по Абхазии.