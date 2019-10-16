Хозяева смогут отправлять в вытрезвители напившихся гостей
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Как пишет «Российская газета», правительство уже одобрило проект поправок, которые внесут в закон о полиции. Согласно ему правоохранители получат новые полномочия.
Авторы проекта предлагают вернуться к советской практике, когда граждан отправляли в вытрезвители. Если человек напился и начал дебоширить, то граждане смогут вызвать полицию и написать заявление. Нарушителя порядка заберут в вытрезвитель. Также будут забирать подвыпивших, которые не в состоянии самостоятельно идти.
Свою инициативу разработчики поправок объяснили тем, что ежегодно от 8 до 10 тысяч подвыпивших людей замерзают и умирают на улицах.
Кроме того, по связанным с алкоголем причинам погибают более 50 тысяч людей. В частности, в 2018 году в течение девяти месяцев сотрудники полиции проводили профилактическую работу, в рамках которой правоохранители выявили 180 тысяч граждан, которые из-за большого количества выпитого спиртного не могли сами передвигаться.