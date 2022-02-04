Хозяева модифицировали аквариум, чтобы кот мог смотреть на рыб

Хозяева сиамского кота Джаспера модифицировали аквариум с рыбами так, чтобы кот мог смотреть на рыб из-за стекла по центру аквариума. Об этом написал «Ридус».

По словам авторов нашумевшего в сети ролика, Джасперу очень понравилось новое развлечение и он приходит смотреть на рыб по несколько раз в день.

«Как здорово! Сразу видно, что хозяева очень любят кота»; «Какой у котейки отличный океанариум»; «Классная задумка! Хозяева — просто молодцы», — пишут в комментариях.