Хозяев квартир захотели наказывать за шумных гостей и арендаторов

Отвечать за нарушение прав соседей арендаторами или гостями должных хозяева квартир. Такие изменения в Жилищный кодекс предложили внести в Госдуму. Проект поправок опубликовал сайт нижней палаты парламента.

«В целом цель законопроекта ясна — дать соседям, управляющим компаниям или ТСЖ дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в случае, если они сдают эти помещения в аренду. Сделать так, чтобы собственники отвечали за своих нанимателей и арендаторов, если те ведут себя некорректно по отношению к соседям, вредят общему имуществу дома», — объяснил в разговоре с РИА «Новости» управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

По его словам, формулировки проекта поправок будут дорабатывать. Денисов подчеркнул, что у предлагаемого нововведения есть недостаток — он сделает отбор квартиросъемщиков более строгим, что приведет к росту цен на аренду и большому числу отказов в найме жилья. Сейчас собственники ни за что не отвечают, если арендующие у них квартиру ведут себя незаконно по отношению к соседям.

На этой неделе заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, что избежать простоя жилья, которое хозяева хотят сдать в аренду, поможет правильная оценка и готовность предоставить скидку.