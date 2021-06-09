«Хованский не идеальный человек»: в ЛДПР объяснили, чем блогер занимался в партии

Блогер Юрий Хованский во время работы в ЛДПР занимался сбором жалоб. Он собирал их во время стримов и передавал юристам партии. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Василий Власов, помощником которого был задержанный.

«В ЛДПР Юрий Хованский, как популярный блогер, занимался сбором жалоб граждан. Во время его стримов простые люди рассказывали о своих проблемах. Он эти сообщения собирал и передавал юристам ЛДПР, которые старались помочь», — объяснил Власов.

По словам политика, хотя эта работа Хованского была очень эффективной, он был вынужден прервать сотрудничество с блогером.

«Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью», — пояснил он сообщении для «360».

Власов уточнил, что блогер уже полгода не является его помощником. Удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР. При этом политик заявил, что задержание Хованского было направлено против партии.

«Почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа. <…> Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР», — подчеркнул депутат.

По данным Власова, блогер извинялся за свои шутки о Норд-Осте еще в 2014 году. Тогда же дал объяснения полиции на этот счет.

В его квартире накануне прошли обыски. Соседка рассказала, что Хованский живет вместе с девушкой. Ничего подозрительного она не замечала.

«Тихо, мирно живут. Собака у них есть. Его девушка с ней гуляет. Невеста, может быть», — добавила женщина.

Сейчас Хованский задержан. Он признался в том, что исполнял песню с оправданием терроризма. В ближайшее время СК планирует предъявить ему обвинения и решить вопрос об избрании меры пресечения.