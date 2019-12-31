Жених из Китая отомстил неверной невесте, показав на свадьбе хоум-видео

В Китае свадебная церемония закончилась скандалом. Жених уличил невесту в измене, показав гостям и родственникам видео, на котором она занимается сексом с другим мужчиной.

Впоследствии обманутый жених опубликовал это видео в соцсетях. Среди китайских пользователей оно стало вирусным.

Свадьба проходила 26 декабря в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны. Под марш Мендельсона пара прошла по банкетному залу и поднялась на сцену. Во время аплодисментов молодоженам ведущая объявила, что сейчас на большом экране покажут, какими они были в детстве.

Видео: Twitter

Однако вместо этого на экран вывели другое домашнее видео. На кадрах невеста занималась сексом с мужем своей беременной сестры. Жених сразу же оттолкнул свою возлюбленную, крикнув ей: «Ты думала, я не знал?». Она в ответ бросила в него букетом. Гости растащили молодоженов в разные стороны.

Местным изданиям мужчина рассказал, что узнал об изменах будущей супруги благодаря скрытой камере, установленной в доме после ремонта. Демонстрируя видео, он хотел отомстить невесте, опозорив ее перед всеми.

До свадьбы пара встречалась около двух лет.