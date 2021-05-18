Ответственность за подделку биометрических данных хотят ввести в России

Подделка биометрических данных в России должна повлечь за собой определенную ответственность. В Госдуме уже начали работать над этим вопросом.

Глава комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что о квалификации подобных нарушений говорить пока рано. Его слова привел ТАСС.

«Мы взяли этот вопрос в проработку. О том, как это квалифицировать, я пока не буду говорить, потому что это вопрос уже юридической оценки и необходимых процедур», — пояснил он.

Хинштейн добавил, что с точки зрения идеологии такая ответственность нужна. На сегодняшний день биометрические данные используют для удостоверения личности, а за подделку таких документов уже есть ответственность.

«Если сегодня мы говорим о введении уголовной ответственности за подделку цифровой квалифицированной электронной подписи, то, очевидно, должна быть ответственность и за подделку биометрических данных», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что благодаря биометрии сейчас можно перевести деньги с одного счета на другой, получить средства и оплатить услуги.

Идею ввести ответственность за подделку биометрических данных высказали в рамках выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности представители МВД и Сбера.