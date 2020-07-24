«Хотят открыть новые денежные потоки»: в Госдуме выступили против налогового вычета для будущих пенсионеров

Отдельный налоговый вычет предложили ввести в России для будущих пенсионеров. Таким образом решили стимулировать граждан копить на дополнительные выплаты. Но депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил против инициативы.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил «360», что скептически относится к такому предложению и имеет много замечаний.

«Я с недоверием отношусь ко многим заявлениям, которые делают организации, которые объединяют негосударственные пенсионные фонды. Миллиарды рублей наши граждане потеряли на переходах из одного НПФ в другой, когда их агрессивной рекламой через различные коррупционные схемы, через злоупотребление, через понуждение заставляли писать заявления и перекладывать деньги», — пояснил Нилов.

Он добавил, что накопительная пенсия должны быть исключительно добровольной. Кроме того, она должна быть выведена из системы обязательного пенсионного страхования. Депутат напомнил, что несколько лет накопительная пенсия заморожена, поэтому деньги не поступают. При этом сохраняются обязательства, взятые ранее НПФ.

«Понимая все это, теперь начинают искать разного рода предложения, чтобы открыть новые денежные потоки в эти финансовые институты. Они ожидали, что повышение пенсионного возраста коснется и накопительной пенсии, но этого сделано не было. А так они могли бы еще на пять лет дольше пользоваться деньгами наших граждан», — отметил Нилов.

По словам депутата, накопительную часть нужно вывести из обязательного пенсионного страхования. Каждый россиянин должен сам принимать решение о вкладах и осознавать риски. Это необходимо для того, чтобы формировалась только страховая пенсия. Все граждане тогда смогут откладывать деньги в накопительную часть, если захотят этого.

«В этом случае предоставление налогового вычета, может быть, являлось бы каким-то стимулирующим моментом. Но сначала нужно решить глобальную проблему — вывести из обязательного пенсионного страхования. А не придумывать стимулирующие моменты, пока еще глобальный вопрос не решен», — заявил он.

Ранее саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет. Размер льготы будут исчислять максимум из 400 тысяч рублей.