  • «Хотят денег»: журналист — об утрате НАТО военного превосходства над Россией

    19 сентября 2019, 11:54

    Ольга Чеснокова

    Западные страны находят себе «сильного противника, который начинает угрожать странам НАТО», когда хотят денег. Они увеличивают военный бюджет за счет запугивания общественности. Об этом в интервью сайту RT заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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    «Традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе „противника“, который „становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО“. На сегодняшний день таким „противником“ выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», — пояснил Мураховский.

    Впрочем, эксперт отметил, что слова американского генерала Джозефа Данфорда об утрате военного превосходства США над Россией имеют место быть. Надежды НАТО на то, что РФ останется в вопросе вооружения слабой, не сбылись. В 2008 году Россия приняла новую госпрограмму вооружений и начала масштабную военную реформу. РФ наглядно продемонстрировала в Сирии, на что способны ее вооруженные силы.

    «НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит», — заключил Мураховский.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сокращении превосходства НАТО над Россией, которая начала вести себя увереннее. По его словам, изменение баланса сил заставило альянс пересмотреть свою стратегию прошлой весной.