Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией Подробнее

«Традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе „противника“, который „становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО“. На сегодняшний день таким „противником“ выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», — пояснил Мураховский.

Впрочем, эксперт отметил, что слова американского генерала Джозефа Данфорда об утрате военного превосходства США над Россией имеют место быть. Надежды НАТО на то, что РФ останется в вопросе вооружения слабой, не сбылись. В 2008 году Россия приняла новую госпрограмму вооружений и начала масштабную военную реформу. РФ наглядно продемонстрировала в Сирии, на что способны ее вооруженные силы.

«НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит», — заключил Мураховский.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сокращении превосходства НАТО над Россией, которая начала вести себя увереннее. По его словам, изменение баланса сил заставило альянс пересмотреть свою стратегию прошлой весной.