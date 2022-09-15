«Хотят — дают слово, хотят — забирают». Путин пошутил о политике США и Евросоюза | 360°

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«Хотят — дают слово, хотят — забирают». Путин пошутил о политике США и Евросоюза

Президент РФ Путин с иронией отозвался о политике США и Евросоюза на саммите ШОС

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США и Евросоюз ведут себя как хозяева своего слова: хотят — дают, хотят — забирают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Так он с иронией охарактеризовал политику западных стран.

Тему действий Запада Путин поднял на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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«Хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — заметил Путин в ответ на слова Раиси касательно политики США и Евросоюза.

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В ходе переговоров Путин и Раиси намерены обсудить двусторонние отношения, актуальные международные и региональные вопросы, в том числе урегулирование в Сирии, ситуацию в Афганистане, а также обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

Планируется, что политики затронут также тему Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Россия выступает за восстановление ядерной сделки в том виде, который утвердили в 2015 году.

Владимир Путин

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