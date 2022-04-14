Названа причина, по которой молодые люди хотят быть блогерами

Многие молодые люди сейчас хотят быть блогерами, потому что мечтают о невероятной истории успеха и быстрых деньгах. Такое мнение высказал директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов, передала «Вечерняя Москва».

При этом из тех, кто действительно заводит блог, настоящего успеха добиваются очень немногие. Однако людей прельщает иллюзия красивой, беззаботной и богатой жизни, которую создают блогеры в интернете.

«Что мы знаем про блогеров: заходим к ним в соцсети, видим, как они летят на самолете в дорогих шмотках. Сразу хочется повторить этот образ жизни. Но у большинства блогеров 99% расходов идут на симуляцию красивого образа жизни и создание красивой картинки», — считает Алясов.