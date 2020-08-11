«Проплачивают фармацевты». Онищенко уличил противников российской вакцины в нечестной конкуренции

Фармкомпании, выступающие против новой вакцины от коронавируса, проплачивают подобные высказывания. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Фармкомпании хотя бы свои уши не показывали бы. Все антивакцинальные кампании проплачиваются фармкомпаниями, кроме еще тех ЦРУшных организаций, которые финансируются из-за рубежа. И те, и другие дестабилизируют ситуацию», — рассказал «360» Онищенко.

По его словам, если порядок регистрации новой вакцины не нарушен, значит — препарат готов к использованию.

«Критерий один — не письмо ассоциаций, не заявления фармкомпаний. Критерий один — порядок регистрации. И если он нарушается, то ни о какой регистрации не может быть и речи. А если он не нарушается, это критерий, от которого нужно плясать, а не от мнения тех, кто спекулирует и пытается нажить себе авторитет», — объяснил врач.

В Институте Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину. По словам профессора Виктора Зуева, препарат появился в сжатые сроки благодаря профессионализму и наработанному опыту.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям заявила, что регистрацию вакцины от COVID-19 необходимо отложить, так как еще не закончена третья стадия испытаний. Но в Минздраве уверены — такая практика уже есть в ЕС и США, тем более что условия регистрации жестко контролируются.

Вакцина от коронавируса, созданная на базе Института имени Гамалеи, станет первой в мире. Ее регистрация должна состояться в ближайшие несколько дней.