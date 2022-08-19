«Хотите свалить — сваливайте». Актер Машков — об уезжающих из России
Актер Машков заявил, что уезжающие из России делают большую ошибку
Россияне, покинувшие страну после начала специальной операции РФ на Украине, сделали ошибку, однако удерживать их не стоит. Об этом на крымском фестивале «Таврида» заявил актер театра и кино Владимир Машков, написал kp.ru.
«Уезжать из величайшей страны в то место, где вас никто и никогда не почувствует, — полный провал. Я не буду так менять свое самосознание, просто не хочу. Ребята, хотите свалить — сваливайте», — сказал он.
Машков подчеркнул, что его личным выбором стала жизнь в сложной, родной лингвистической системе, с ее людьми.
После начала специальной операции России по защите мирного населения Донбасса страну покинули многие публичные деятели. Например, певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным переехали в Израиль, а теперь планируют податься в США.
Музыкальный коллектив Little Big также уехал на постоянное проживание в Калифорнию.
Кроме того, известная актриса Чулпан Хаматова уехала в Латвию, а в конце марта уволилась из театра «Современник».