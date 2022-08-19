Россияне, покинувшие страну после начала специальной операции РФ на Украине, сделали ошибку, однако удерживать их не стоит. Об этом на крымском фестивале «Таврида» заявил актер театра и кино Владимир Машков, написал kp.ru.

«Уезжать из величайшей страны в то место, где вас никто и никогда не почувствует, — полный провал. Я не буду так менять свое самосознание, просто не хочу. Ребята, хотите свалить — сваливайте», — сказал он.

Машков подчеркнул, что его личным выбором стала жизнь в сложной, родной лингвистической системе, с ее людьми.

После начала специальной операции России по защите мирного населения Донбасса страну покинули многие публичные деятели. Например, певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным переехали в Израиль, а теперь планируют податься в США.

Музыкальный коллектив Little Big также уехал на постоянное проживание в Калифорнию.

Кроме того, известная актриса Чулпан Хаматова уехала в Латвию, а в конце марта уволилась из театра «Современник».