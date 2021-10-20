«Хотела сбить с толку». Физиогномист проанализировал поведение «соблазнявшей» Путина американскойжурналистки

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, которая вела «Российскую энергетическую неделю», попыталась сбить российского президента Владимира Путина с толку своими действиями. Однако ей этого не удалось. Такое мнение в разговоре с «360» высказал физиогномист Олег Воеводин.

«Хотела сбить с толку, когда красоту показываешь, то мужчина волей-неволей сбивается с толку. Они хотели, чтобы речь Путина сбилась и где-то потерялась» — сказал он.

По его словам, в одном из видео видно, что она щеки как будто вжимала в себя. Тем самым она хотела показать, мол, «смотри на меня, здесь я».

«Облизывание губ, делала томный взгляд, немного из-под ресниц, веки опускала, хотела сбить. Владимир Владимирович не попался на эту удочку. Он увидел, оценил красоту, но особо вида не подал. У него был четкий план по тому, что сказать», — объяснил эксперт, резюмировав, что с толку президента не удалось сбить.

Общение Хэдли Гэмбл из телекомпании CNBC и Владимира Путина на «Российской энергетической недели» активно обсуждалось в прессе. Писали, что феминистки из США обвинили Путина в сексизме из-за того, что он отметил красоту Гэмбл. Они посчитали, что он вел себя с ней снисходительно из-за интеллектуального превосходства перед ней.

Психолог и специалист по языку тела Даррен Стэнтон высказал мнение, что журналистка применила к российскому президенту семь приемов соблазнения.