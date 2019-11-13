Хотела «наказать» родителей? Найдена живой пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка

В Ставрополье найдена живой и невредимой 16-летняя Аурика Толстова, которую двое суток искали полицейские, следователи СК, волонтеры «Лизы Алерт» и приехавшие из других городов люди.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Ранее СМИ сообщили, что девочка рано утром ушла из дома на школьную олимпиаду и перестала выходить на связь с родными. Через сутки в лесополосе был найден завернутый в пакет ее сотовый телефон. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

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В данный момент, никаких подробностей полиция не сообщала, но уже известно, что в отношении несовершеннолетней никаких преступных действий совершено не было. Обстоятельства ее исчезновения в ходе опроса выяснят следователи.

«Только что стало известно, что благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и волонтеров удалось найти живой и невредимой пропавшую накануне школьницу. Утром 11 ноября текущего года она ушла из дома на улице Достоевского города Ставрополя и не вернулась, — подтвердил информацию о прекращении поисков региональный СК.

Мэр Ставрополя Алексей Джатдоев на своей странице в Instagram поблагодарил всех, кто участвовал в поисках Аурики.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Думаю, что у многих стало легче на душе. Мы все поневоле примеряем такие ситуации на свои семьи и искренне радуемся хорошему финалу. Особые слова благодарности Следственному комитету и полиции, которые организовывали поиски и координировали работу всех служб. Они подняли на ноги сотни людей! Низкий Вам поклон! Не сказать об этом было бы не справедливо», — подчеркнул мэр города.

В соцсетях жители города пришли к выводу, что девочка ушла из дома после того, как родители узнали о ее прогулах дополнительных занятий. Они уверены, что несмотря на утверждения отчима девочки, скандал все-таки был. После него Аурика якобы и решила «наказать» самых близких ей людей.

«Вот из-за таких людей, которые делают по глупости или на зло кому-то, помните, что жизнь бумеранг. И перед тем как что-то натворить, думайте своей головой к каким последствиям это все может привести. Подняли весь город, и весь инстаграм переживал. Хорошо, что все хорошо закончилось», — olala641883.

Некоторые заинтересовались, где и с кем была девочка, пока ее искали всем миром.

«В подъезде сидела», — написал пользователь evgenyi__stav, правда, не раскрыв источник этой информации.