«Хотел приблизиться к героической жизни». Петербуржец публично извинился за свой портрет в Эрмитаже

Петербургский писатель Кирилл Смородин, оказавшийся в центре скандала из-за своей шутки с собственным портретом в Эрмитаже, принес публичные извинения музею. Обращение он опубликовал у себя в Instagram.

Смородин подчеркнул, что никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то, у него не было. По его словам, он является фанатом XIX века, особенный интерес у него вызывает период войн с Наполеоном.

«Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни», — пояснил петербуржец.

Писатель обратил внимание, что картина, которую он приклеил на скотч на стену в Эрмитаже, не была настоящим портретом. Это было просто отфотошопленное изображение самого Смородина. Поэтому, по его мнению, единственный, кого он мог оскорбить, — это он сам.

«Я уже несколько раз созванивался с пресс-службой Эрмитажа и общался по поводу этого инцидента. Оставил свои контакты, предложил встретиться с представителями администрации и выявил желание исправить эту ситуацию», — поделился он.

Помимо этого, писатель сообщил, что обратился лично к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому с извинениями и предложением поработать волонтером. Смородин посоветовал никому не повторять его опыт.

Ранее стало известно, что Эрмитаж попросил прокуратуру проверить, не оскорбил ли писатель своим поступком память защитников Отечества.