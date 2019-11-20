«Хотел коллекцию собрать». Боевые гранаты нашли у подростка в Москве
Мать подроста рассказала «360» о том, что именно произошло. По ее словам, сына задержали еще в воскресенье, после чего отпустили домой. Сегодня он отправился на допрос самостоятельно. Какое именно ведомство расследует это дело, она пояснить не смогла.
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Женщина пояснила, что знала о наличии гранат.
«В свое время он покупал где-то на рынке. Это просто муляж был, не боевые гранаты. Он коллекцию хотел собирать, но так ничего и не собрал», — пояснила она во время беседы.
Мать подростка уверена, что боевые гранаты сын не приобретал.
«Это просто его подставили, вот и все. Никто такого не ожидал», — сказала она.
Ранее появилась информация о том, что 17-летнего юношу задержали после того, как нашли у него в гараже две боевые гранаты. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что гараж принадлежит другому человеку, который разрешал пользоваться им подростку. По словам издания, юноша подтвердил, что гранаты принадлежат ему.