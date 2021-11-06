«Хоть каждый час». Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян ходить в туалет по потребности, хоть каждый час. Политик заявил, что, если не делать этого вовремя, идет отравление организма. Об этом он сообщил в эфире радио «КП».

Жириновский рассказал, что у него был охранник, который работал в Кабуле, где охранял бывшего премьер-министра Афганистана Бабрака Кармаля. По словам лидера ЛДПР, охранник целый день стоял в кабинете премьера за шторками, готовый в случае появления опасного гостя нейтрализовать его. И он хвалился ему, что на работе не ходил в туалет как минимум по 12 часов, пока не возвращался домой. В итоге он рано умер, сказал политик.

«Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые [скажут]: да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите!» — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР затронул эту тему, обсуждая нынешнюю нагрузку на врачей в ковидных больницах.

Ранее стало известно, что многие из врачей скорой помощи в ЕАО, которые решили уволиться из-за нежелания прививаться, забрали свои заявления. Об этом писал RT.