«Подъезд наполнен чужими лицами». Хостел в многоквартирном доме в Москве не дает покоя соседям

В доме по улице Профсоюзной в Москве уже несколько лет располагается хостел. Комнаты сдаются на 8-м этаже, а недоволен, кажется, весь подъезд. Подробнее расскажет телеканал «360».

«У нас очень такой маленький подъезд, и мы всех знаем. И я обратила внимание, что наш подъезд наполнен чужими людьми, чужими лицами», — сказала Елена, собственник квартиры по соседству с хостелом.

По закону, оказывать гостиничные услуги в многоквартирном доме можно только после перевода квартиры в нежилой фонд. Однако не все владельцы хостелов торопятся соблюсти правила. Так подъезды становятся похожи на постоялые дворы, не говоря уже о налогах, которые идут не в казну, а в карман деловитых предпринимателей. Причем некоторые из них даже не ищут лазейки в законе, а просто его игнорируют. Полиция попасть в чужую собственность без особых санкций не может.

«Несколько лет назад с прежним участковым мы заходили туда. Там действительно безобразие. Там двухъярусные кровати стоят в большом количестве. Там три комнаты и в каждой по пять, по шесть двухъярусных кроватей. Это все зафиксировано, если поднять документы. Просто этого участкового уже нет. И прежний участковый как-то проявлял, какую-то помощь нам оказывал. Ну, вот на сегодняшний день мы не получаем помощи абсолютно», — сказала Ольга, собственник квартиры по соседству с хостелом.

Но с вступлением в силу нового закона появилась надежда на то, что хостелы в многоквартирных домах исчезнут как гостиничный класс. А точнее — недобросовестные бизнесмены перестанут размещать людей за деньги в неподготовленных для этого помещениях. По нынешним правилам нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже здания. В такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы. Таким образом, согласно закону, хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже.

Источник фото: телеканал «360»

«Продолжать легально работать могут лишь объекты, находящиеся вне жилых помещений. Это — нежилые первые этажи. А также помещения, находящиеся над ними выше. Над такими же нежилыми помещениями. И обязательно имеющими свой отдельный вход с улицы. Этот законопроект не имеет двояких трактовок. И контрольные органы исполнительной власти должны активнее выявлять и закрывать такого рода незаконно функционирующие объекты», — сказал Сергей Пахомов, депутат Госдумы от Московской области.

Предыдущие обращения жильцов подъезда в соответствующие ведомства не увенчались успехом. Однако новый закон вступил в силу с 1 октября 2019 года. И есть реальные шансы, наконец-то, поставить точку в этой затяжной жилищно-коммунальной войне. Соседям незаконного хостела на улице Профсоюзной остается надеяться на очередные обращения в прокуратуру и правоохранительные органы.