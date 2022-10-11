Хоспис для людей в возрасте до 25 лет откроется в Петербурге | 360°

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Хоспис для людей в возрасте до 25 лет откроется в Петербурге

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Хоспис для людей до 25 лет, с детства болеющих неизлечимыми заболеваниями, откроется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Это учреждение нужно для того, чтобы после совершеннолетия такие люди не попадали в хосписы для пожилых. Одновременно там смогут находить до 15 семей с детьми старше 18 лет. Также пациенты будут иметь возможность приезжать туда для адаптации.

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Хоспис откроется в здании на Московском шоссе в Пушкине. За два года там сделали ремонт за 400 миллион рублей из внебюджетных средств.

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