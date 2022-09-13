Хоррор-квесты предложили запретить в Общественной палате РФ | 360°

Общество 13 сентября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Хоррор-квесты предложили запретить в Общественной палате РФ

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Первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин заявил, что хоррор-квесты необходимо полностью ликвидировать в России или же ужесточить контроль над ними. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Аничкин отметил, что использование непонятного дела для получения прибыли является преступлением.

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«Что такое хоррор-квест? В любых нормативных документах, которые регламентируют подобного рода оказания услуг, не найдете такого названия. К чему обращаться, если в нормативных материалах не сказано, что это такое? Все эти экстремальные приключения надо запретить, потому что большой вопрос по квалификации людей, которые этим занимаются, и большой вопрос, что это за вид услуг. Если вы разрешили, система контроля за подобными развлечениями должна ужесточаться. А просто так использовать любое дело для получения прибыли — это преступление», — сказал он.

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Ранее стало известно, что в Москве во время хоррор-квеста пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы с ожогами в результате возгорания в помещении.

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