«Когда я 18-летней девочкой пришла на проект „Дом-2“, думаю, просто многим понравилась как человек», — предположила Бузова.

Она напомнила, что в то время еще не было соцсетей, и ей удалось создать кое-какие тренды. В частности, речь идет о белых локонах, брюках клеш, уггах, а также карандаше для губ, «чтобы за километр было видно» и торчащих стрингах. Артистка призналась, что тогда она стеснялась, когда у нее просили автограф или хотели сделать совместный снимок, поскольку не понимала, что такого особенного она сделала.

«Думаю, моду на откровенные женские сценические костюмы отчасти я ввела. Еще два года назад многие наши артистки пели в джинсах и кофточках, сейчас все по-другому. Я красивая, молодая, и у меня шикарная фигура, над которой я работаю. Хорошо выглядеть большой труд», — пояснила певица.

Она добавила, что старается не обращать внимания на ту критику, которой она подвергается в соцсетях. По ее словам, зачастую люди пишут гадости либо от безделья, либо из-за плохого настроения, чтобы попросту выплеснуть яд. Что касается мнения определенной части общества относительно ее вокальных данных, то Бузова заметила, что ее пение не нравится тем людям, которые никогда не были на ее концертах.

«Зрители, которые ко мне приходят на шоу, уходят довольные», — заверила артистка.