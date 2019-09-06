  • «Хорошо себя чувствует и ходит в гипсе». Буланова — о состоянии сына

    06 сентября 2019, 14:44

    Артур Блянихов

    Татьяна Буланова выложила на своей странице в Instagram снимок 12-летнего сына Никиты, на котором мальчик запечатлен с загипсованной ногой и на костылях. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

    По данным издания, сын артистки сломал фалангу пальца на левой ноге, играя в футбол за школьную команду. Буланова была лаконична и подписала фото одной лишь фразой «Костяная нога».

    «Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе», — цитируют певицу «Дни.ру».

    Уточняется, что Буланова родила Никиту, будучи в браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым. Они поженились в 2005 году. В 2016 году пара развелась.