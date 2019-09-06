По данным издания, сын артистки сломал фалангу пальца на левой ноге, играя в футбол за школьную команду. Буланова была лаконична и подписала фото одной лишь фразой «Костяная нога».

«Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе», — цитируют певицу «Дни.ру».

Уточняется, что Буланова родила Никиту, будучи в браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым. Они поженились в 2005 году. В 2016 году пара развелась.