«Хорошо себя чувствует и ходит в гипсе». Буланова — о состоянии сына
Татьяна Буланова выложила на своей странице в Instagram снимок 12-летнего сына Никиты, на котором мальчик запечатлен с загипсованной ногой и на костылях. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.
По данным издания, сын артистки сломал фалангу пальца на левой ноге, играя в футбол за школьную команду. Буланова была лаконична и подписала фото одной лишь фразой «Костяная нога».
«Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе», — цитируют певицу «Дни.ру».
Уточняется, что Буланова родила Никиту, будучи в браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым. Они поженились в 2005 году. В 2016 году пара развелась.