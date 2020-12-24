«Хорошо этого наркомана не нашел»: советник орловского губернатора угрожал фотографу за комментарий в соцсетях

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев угрожал фотографу Дмитрию Жумику. Тот выложил аудио в открытый доступ. Все случилось из-за комментария к посту о дочери чиновника.

Сергей Лежнев выложил в Instagram пост о дне рождения дочери. Фотограф же в комментариях вместо поздравления написал, что дочь советника губернатора будет расплачиваться за его дела.

После этого чиновник позвонил фотографу и стал с матом угрожать расправой. После того как запись оказалась в СМИ, Лежнев объяснил свое поведение.

В своем посте в Telegram он напомнил о том, как Жумик сидел в тюрьме по статье о сбыте наркотиков. Также чиновник отметил, что это не первые оскорбления со стороны фотографа. На первые мужчина не отвечал, но когда речь зашла о дочери, не стал сдерживаться.

«Нет ничего хуже разъяренного отца. Не имеет значения, в интернете это или в реальности. Это любой отец скажет, и да, хорошо, что вчера я этого наркомана не нашел», — написал советник губернатора.