По мнению Ломова, в нынешних условиях любое дополнительное время и адаптация трудового законодательства под текущую ситуацию очень правильны. Он заметил, что сейчас все находятся в нестабильном состоянии и пребывают в легком организационном шоке, как родители, так и школы.

«Поэтому хорошо, если у родителей будет такая опция, как отпрашиваться с работы на один час. Причем даже с удаленной работы, ведь этот формат ничуть не облегчил нам жизнь», — отметил законодатель.