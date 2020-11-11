«Хорошо, если будет такая опция». Депутат — об идее сократить родителям школьников рабочий день на час
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов обсудил с «Невскими новостями» предложение сократить родителям рабочий день на час, чтобы они смогли заниматься со своим детьми, которых перевели на дистанционное обучение.
По мнению Ломова, в нынешних условиях любое дополнительное время и адаптация трудового законодательства под текущую ситуацию очень правильны. Он заметил, что сейчас все находятся в нестабильном состоянии и пребывают в легком организационном шоке, как родители, так и школы.
«Поэтому хорошо, если у родителей будет такая опция, как отпрашиваться с работы на один час. Причем даже с удаленной работы, ведь этот формат ничуть не облегчил нам жизнь», — отметил законодатель.